العالم اليوم - بنك دبي الإسلامي يستحوذ على حصة 20% في تي.أو.إم غروب التركية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 12:24 صباحاً - أعلن بنك دبي الإسلامي عن استحواذه على حصة في مجموعة شركات "تي. أو. إم" في تركيا، والتي تم تأسيسها من قبل مساهمي "مجموعة أيدن".

وأوضح البنك في بيان لسوق دبي المالي، الخميس، أن بنك دبي الإسلامي، من خلال الصفقة، سيمتلك حصة أقلية مهمة تبلغ 25 بالمئة في مجموعة ""تي. أو. إم"، والتي تضم البنك التشاركي "تي. أو. إم كاتيليم بانكسي"، وهو أول بنك تركي مرخص للخدمات الرقمية للأفرد.

كما تضم المجموعة شركة الدفع النقدي "تي. أو. إم بي الكترونيك بارا في أوديم هيزميتليري"، وشركة التمويل "تي. أو. إم فايننسمان"، وغيرها من الشركات التابعة.

وبموجب الاتفاقية، سيستحوذ بنك دبي الإسلامي على حصة تبلغ 20 بالمئة من أسهم مجموعة "تي. أو. إم"، مع إمكانية رفع حصلته إلى 25 بالمئة في غضون 12 شهرًا.

وتمت الموافقة على الصفقة من قبل هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، والمصرف المركزي في تركيا، والجهات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن الصفقة سوف توضع في صيغتها الرسمية بعد الحصول على تصريح هيئة المنافسة التركية.

وفي شهر يوليو الماضي، أعلن بنك دبي الإسلامي تحقيق أرباحاً صافية في النصف الأول من 2023 بنحو 3.11 مليار درهم (850 مليون دولار)، بنمو بنسبة 15 بالمئة، مقارنة مع 2.7 مليار درهم (740 مليون دولار) في النصف الأول من العام 2022.

وقال البنك آنذاك إن سبب ارتفاع الأرباح في النصف الأول يعود إلى نمو الإيرادات الرئيسية، وضبط خسائر انخفاض القيمة، وحسن إدارة التكاليف.