العالم اليوم - "وول ستريت" تغلق على ارتفاع مع ترقب المستثمرين تقرير التضخم

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 12:24 صباحاً - أغلقت المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأميركية على ارتفاع، الخميس، مع تقييم المستثمرين أحدث مجموعة من البيانات الاقتصادية وتوقف ارتفاع عوائد سندات الخزانة قبل تقرير التضخم الرئيسي.

ويراقب المستثمرون أيضا التطورات في واشنطن لمعرفة ما إذا كان المشرعون الأميركيون قادرين على تجنب إغلاق الحكومة. تحركات الأسهم وفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 24.75 نقطة، أو بنسبة 0.58 بالمئة ليغلق عند 4299.26 نقطة. كما صعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 107.33 نقطة، أو بنسبة 0.82 بالمئة، إلى 13200.18 نقطة. وارتفع كذلك المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 116.13 نقطة، أو بنسبة 0.32 بالمئة، إلى 33659.20 نقطة.

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