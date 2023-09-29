نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصريون بالكويت يتوافدون لتوثيق توكيلات للسيسي في الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من أبناء الجالية المصرية في الكويت أثناء رحلتهم لتوثيق توكيلات لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال أبناء الجالية المصرية في الفيديو: "تحيا مصر يا رجالة.. في طريقنا للقنصلية المصرية لإنهاء التوكيلات لفخامة الرئيس من أجل الحفاظ جميعا على بلدنا"

لرابط الفيديو:

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، يوم الاثنين الماضي، الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، معلنة عن الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى 10 و11 و12 ديسمبر.

ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.