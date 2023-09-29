العالم اليوم - خطف وتعذيب وقتل.. شجار بين أطفال ينتهي بجريمة بشعة في مصر

انتم الان تتابعون خبر خطف وتعذيب وقتل.. شجار بين أطفال ينتهي بجريمة بشعة في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 01:20 صباحاً - شهدت محافظة المنوفية شمالي القاهرة، جريمة مروعة حيث أقدم أب على قتل طفل جاره بعد تعذيبه، وألقى جثته في مكان مهجور.

وحسب مديرية أمن المنوفية فقد تلقى مركز شرطة شبين الكوم بلاغا من أحد أهالي قرية البتانون باختفاء طفله ويدعى رضا أحمد، 7 سنوات، بعدما كان يلعب أمام المنزل.

وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" إنه تم تشكيل فريق بحث عثر على الطفل مقتولا ومقيد اليدين وملقى في منزل مهجور على أطراف القرية.

وأوضح المصدر أن الطب الشرعي أثبت أن جثة الطفل بها آثار خنق في الرقبة وسحجات تدل على أنه تعرض للضرب والتعذيب الذي تسبب في وفاته.

وتابع المصدر أن رجال الشرطة توصلوا إلى أن الفاعل هو جار والد الطفل المجني عليه، وبالقبض على المتهم اعترف بارتكاب الجريمة عقابا وتأديبا للضحية لأنه تشاجر مع نجله في وقت سابق.

ونوّه المصدر الأمني إلى أن اعترافات المتهم تضمنت أنه طلب من نجله استدراج المجني عليه بدعوى اللعب سويا ثم قيده واعتدى عليه بالضرب والخنق لتأديبه لكنه فارق الحياة فتخلص من جثته في مكان العثور عليها.

ووفق المصدر فقد ألقت الشرطة القبض أيضا على طفلي المتهم بعدما ثبت من التحريات ضلوعهما معه في الجريمة، وتمت إحالة المتهمين للنيابة.

وصرّحت النيابة بدفن جثة الطفل الضحية وتم تشييع جنازته مساء الخميس في جنازة كبيرة وسادت حالة استياء كبيرة بين أهالي قرية البتانون نظرا لبشاعة الجريمة.