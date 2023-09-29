العالم اليوم - فيديو للرجل "الخارق"..يسحب رافعة بوزن هائل ويحطم رقما قياسيا

انتم الان تتابعون خبر فيديو للرجل "الخارق"..يسحب رافعة بوزن هائل ويحطم رقما قياسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 02:17 صباحاً - حطم لاعب كمال أجسام أسترالي رقما قياسيا عالميا باستخدام الجزء العلوي من جسده فقط في سحب رافعة هيدروليكية تزن 44753 رطلا (ما يعادل 20299 كيلوغرام تقريبا) لمسافة 16.4 قدم.

واستطاع جوردان ستيفنز البالغ من العمر 33 عاما من دخول سجل "غينيس" للأرقام القياسية، باعتباره الرجل الذي يسحب أثقل مركبة مستخدما الجزء العلوي من جسده فقط.

وحسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء، فإن شروط دخول الموسوعة لهذه الفئة من الأرقام القياسية تتطلب من المشارك الجلوس، للتأكد من استخدام الجزء العلوي فقط من الجسم أثناء عملية السحب.

ووفق ستيفنز فقد تدرب على محاولة السحب هذه لمدة 6 شهور، مع تركيزه على تدعيم عضلات الظهر والذراعين.