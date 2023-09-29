العالم اليوم - الدولار يتجه لتحقيق مكسبه الأسبوعي الحادي عشر على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 06:27 صباحاً - استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في عشرة أشهر الجمعة مع توجه الأسواق إلى نهاية الربع الثالث من العام، مما أعطى الين مساحة أكبر قليلا في نهاية الأسبوع وسط مخاوف من التدخل.

وتماسك اليورو إلى حد كبير بعد انتعاشه خلال الليل لكنه لا يزال غير بعيد عن المستوى المنخفض الذي سجله في يناير عند 1.0482 دولار، والذي إذا نزل عنه سيكون أدنى مستوياته منذ ديسمبر.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، إلى حد كبير في التعاملات الصباحية بآسيا، متجها لتحقيق مكسبه الأسبوعي الحادي عشر على التوالي، وذلك بعد نزوله إلى 106.020 خلال الليل.

ارتفع الدولار وسط توقعات بأن الاقتصاد الأميركي سيظل أكثر مرونة في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة مقارنة بالاقتصادات الأخرى، وذلك بعد أن نوه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر ومن المرجح أن يبقيها مرتفعة لفترة أطول.

ولا يزال الين محط تركيز، إذ يجري تداوله بالقرب من مستوى 150، والذي يُنظر إليه على أنه قد يؤدي إلى تدخل من السلطات اليابانية.

فمقابل الدولار، سجلت العملة اليابانية 149.34 ين.

واستقر اليورو عند 1.05625 دولار، منخفضا 0.04 بالمئة في آسيا بعد أن ارتفع من أدنى مستوى له في عدة أشهر هذا الأسبوع عند 1.0488 دولار.