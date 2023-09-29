العالم اليوم - لشراء "المنظومة الفتاكة".. اتفاق تاريخي بين ألمانيا وإسرائيل

انتم الان تتابعون خبر لشراء "المنظومة الفتاكة".. اتفاق تاريخي بين ألمانيا وإسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 07:32 صباحاً - وقعت ألمانيا وإسرائيل، الخميس، اتفاقا تشتري بموجبه برلين منظومة الدفاع الصاروخية المتطورة "آرو 3" المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.

الاتفاق يمثل أحدث خطوة تتخذها برلين في مسعى لتعزيز دفاعاتها الجوية بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وتهدف ألمانيا لدمج النظام في جهود الدفاع الجوي الأوسع لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

كانت برلين أطلقت العام الماضي مبادرة "درع السماء الأوروبية"، التي تضم 19 دولة.

وحصلت إسرائيل على موافقة الولايات المتحدة في أغسطس الماضي على الصفقة التي تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار.

الموافقة الأميركية كانت ضرورية لأن النظام تم تطويره بالاشتراك مع الولايات المتحدة.

وقع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الإسرائيلي يو ف غالانت مذكرة تفاهم في برلين، الخميس، لشراء المنظومة "آرو 3″.

وقال بيستوريوس للصحفيين: "إنه، دون مبالغة، يوم تاريخي لبلدينا"، واصفا نظام آرو بأنه "أحد أفضل الأنظمة، إن لم يكن الأفضل".

وأضاف: "نرى من الهجمات الروسية اليومية على أوكرانيا مدى أهمية الدفاع الجوي بشكل عام.. الدفاع الجوي حيوي، وخاصة بالنسبة لنا هنا في وسط أوروبا".

تخطط ألمانيا للبدء في استخدام منظومة أرو أواخر عام 2025، حيث سيتم بناء المنظومة خطوة بخطوة.

وقال غالانت إنه "بتوقيعين بسيطين اليوم، صنعنا التاريخ" وإن إسرائيل "ملتزمة بتسليم دقيق من حيث التوقيت".

وأضاف: "بعد مرور 80 عاما فقط على نهاية الحرب العالمية الثانية، تتعاون إسرائيل وألمانيا اليوم في بناء مستقبل أكثر أمانا لكلا البلدين".