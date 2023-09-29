العالم اليوم - أسهم السلع الفاخرة تدعم صعود البورصات الأوروبية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 12:23 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، مدعومة بمكاسب أسهم السلع الفاخرة، فيما يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية مع اقتراب نهاية ربع عام صعب.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش، مع اتجاه الأنظار إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم والتي قد تساعد في تحديد مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وأظهرت بيانات رسمية أولية أن معدل التضخم الفرنسي تباطأ على غير المتوقع في سبتمبر، حيث فاق التراجع في صعود الأسعار بقطاع الأغذية ارتفاعها في قطاع الطاقة.

وزادت أسهم السلع الفاخرة مثل سهمي إل.في.إم.إتش وهيرميس اللذين ارتفع كل منهما 2.3 بالمئة، مما دعم المؤشر الأوروبي في التعاملات المبكرة.

وقفزت أسهم أديداس 6.2 بالمئة بعدما تجاوزت أرباح نظيرتها الأميركية نايكي التقديرات أمس الخميس.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 إلى إنهاء الربع الثالث من العام بانخفاض 2.3 بالمئة، مع تخلف المؤشر داكس الألماني عن أقرانه في المنطقة متكبدا خسارة 4.6 بالمئة.

وأظهرت بيانات هبوط مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع في أغسطس، إذ أثر التضخم المرتفع المستمر على الاستهلاك في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

في الوقت نفسه، أظهرت مراجعات للبيانات الرسمية صدرت، الجمعة، أن الأداء الاقتصادي لبريطانيا منذ بداية جائحة كوفيد-19 كان أقوى مما يعتقد سابقا، مع تحقيق نمو أسرع من ألمانيا أو فرنسا.