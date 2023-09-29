العالم اليوم - "إيدج" الإماراتية تستحوذ على 50% من "سييات" البرازيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 12:23 مساءً - استحوذت مجموعة إيدج الإماراتية، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، على حصة 50 بالمئة في شركة "سييات" البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية والأنظمة التكنولوجية المتقدمة.

تم التوقيع رسميا على صفقة الاستحواذ في المقر الرئيسي لشركة "سييات" في مدينة ساو خوسيه دوس كامبوس البرازيلية، بحسب بيان الشركة الذي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

يأتي الاستحواذ في أعقاب اتفاقية تعاون وقعتها الشركتان في ريو دي جانيرو في أبريل من هذا العام، وهو جزء من اتفاقية تطوير مشترك لاحقة موقعة بين إيدج والبحرية البرازيلية لتكنولوجيا الصواريخ المتقدمة طويلة المدى المضادة للسفن، وذلك في إطار المشروع الوطني للصواريخ المضادة للسفن MANSUP، والذي تزوده شركة "سييات" بأنظمة التوجيه والملاحة والتحكم والقياس عن بعد.

وتتخصص شركة "سييات"، التي تأسست عام 2015، في مجال تكامل الأنظمة التكنولوجية المتقدمة، كما توفر حلولاً لمتطلبات قطاعي الدفاع والطيران.

وتتضمن منتجات "سييات" أسلحة ذكية مثل الصواريخ والذخائر الموجهة ودمجها في الطائرات والسفن والدبابات والمركبات البرية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تتفوق "سييات" أيضا في تقنيات الرادارات وأجهزة الاستشعار وأنظمة إلكترونيات الطيران.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: "تلتزم إيدج بالتعاون مع جهات فاعلة ذات أهمية استراتيجية في البرازيل، من خلال الاستثمارات أو الشراكات، بهدف تطوير القدرات الدفاعية المتقدمة والتقنيات الأخرى ذات الصلة. وفي إطار خارطة التطوير الخاصة بنا في أمريكا اللاتينية، وخاصة في السوق البرازيلية، بدأنا في تطوير وتصنيع الجيل التالي من الأسلحة والحلول الذكية عالية الأداء بأسعار تنافسية. ومن خلال التعاون مع "سييات"، نهدف إلى أن نصبح لاعبين مهمين في سوق الأنظمة الدفاعية عالية التقنية".

من جهته علق روجيريو سلفادور، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي شركة "سييات" على الصفقة قائلا: "سيمكّننا هذا الاستثمار من الاستفادة من خبرة ايدج العالمية متعددة المجالات لتطوير الجيل التالي من حلول الأسلحة الذكية".