العالم اليوم - على ارتفاع 100 متر.. تفاصيل إنقاذ لاعب نيس من محاولة انتحار

انتم الان تتابعون خبر على ارتفاع 100 متر.. تفاصيل إنقاذ لاعب نيس من محاولة انتحار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 05:14 مساءً - أكدت تقارير صحفية نجاح عملية إنقاذ لاعب نيس الفرنسي ألكسيس بيكا بيكا، بعد أن هدد بالانتحار من فوق جسر في المدينة التي يحمل النادي اسمها جنوبي فرنسا، صباح الجمعة.

وشارك رجال الإنقاذ والشرطة والجيش في إنقاذ اللاعب، الذي تعلق بحافة الجسر البالغ ارتفاعه نحو 100 متر مهددا بالقفز.

وكان نادي نيس طلب مساعدة الشرطة وجهات الإنقاذ، كما أرسل طبيبا نفسيا في محاولة لإثناء بيكا بيكا عن نيته.

وتم تكليف قوة أمنية بمراقبة حركة المرور على الجسر، إذ قطعت حارة مما تسبب باختناقات مرورية طويلة، بينما تمركزت الشرطة أسفل الجسر تحسبا لسقوط اللاعب.

وتعود أزمة بيكا بيكا (22 عاما) إلى انفصاله عن حبيبته، حسبما أفادت صحيفة "لو فيغارو" في وقت سابق.

وكان اللاعب الفرنسي الشاب انتقل إلى نيس عام 2022 قادما من لوكوموتيف موسكو الروسي، لكنه لم يلعب أي مباريات هذا الموسم.

وألغى النادي مؤتمره الصحفي المقرر الجمعة، علما أن الفريق صاحب المركز الثاني في الدوري الفرنسي لديه مباراة على ملعبه أمام بريست متصدر البطولة، الأحد.