نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إخلاء مدارس مخيم عين الحلوة من المسلحين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مجمّع المدارس في حي التعمير بمخيم عين الحلوة جنوب لبنان.

وقالت صحيفة "الأخبار"، أن الخطوة جاءت تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار أعقبها قيام مسلحي قوات الأمن الوطني الفلسطيني والإسلاميين بإخلاء مواقعهم التي يحتلونها منذ نهاية جولة الاشتباك الأول بينهم بداية أغسطس الماضي.

وأشرفت القوة المؤلفة من حركة "فتح" والقوى الإسلامية وحركة "حماس" على انسحاب المسلحين، الفتحاويين باتجاه البركسات والإسلاميين باتجاه الطوارئ.

وأكد ممثل "حماس "في لبنان، أحمد عبد الهادي "ضرورة تنفيذ باقي الخطوات وخصوصًا إزالة المظاهر المسلّحة وسحب المسلّحين، وتسليم المشتبه فيهم، بالتعاون مع القوى الإسلامية والوطنية".

وطالب "الأونروا" باستلام المدارس، والمبادرة فورًا إلى البدء بإجراء عمليات الصيانة فيها، وتهيئتها لاستيعاب طلّابنا ضمن العام الدراسي الحالي".