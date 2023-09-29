عاجل.. بوتين يوقع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري

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أحمد جودة - القاهرة - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ قليل، مرسوما بشأن التجنيد الإجباري، حسب وكالة تاس الروسية.

وكان بوتين قد وقع بتاريخ 19 فبراير عام 2022، مرسوما يقضي باستدعاء المواطنين الروس للاحتياط من أجل التدريب العسكري في الجيش.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، جاء في المرسوم، الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للكرملين: "دعوة مواطني روسيا الموجودين في قائمة الاحتياط من عام 2022، للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة الروسية وهيئات أمن الدولة ووكالات خدمات الأمن الفيدرالية".

وجاء هذا القرار في وقت اتفقت فيه موسكو وواشنطن على عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين الأربعاء القادم.