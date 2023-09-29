العالم اليوم - 4.8 مليار دولار عجز المعاملات الجارية بأوكرانيا في 8 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 4.8 مليار دولار عجز المعاملات الجارية بأوكرانيا في 8 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 06:23 مساءً - قال البنك المركزي الأوكراني، الجمعة، إن أوكرانيا سجلت عجزا في حساب المعاملات الجارية بلغ 4.8 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وأشار في بيان إلى أن الفترة نفسها من العام الماضي شهدت تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية قدره 6.2 مليار دولار.

وذكر البنك أن العجز في أغسطس وحده بلغ 2.2 مليار دولار، بعد فائض قدره 1.9 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2022.