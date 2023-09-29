العالم اليوم - صفقة بين كاثي باسيفيك و"إيرباص" لشراء 32 طائرة "إيه320 نيو"

انتم الان تتابعون خبر صفقة بين كاثي باسيفيك و"إيرباص" لشراء 32 طائرة "إيه320 نيو" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 07:19 مساءً - أعلنت شركة إيرباص، الجمعة، إنها حصلت على طلبية من كاثي باسيفيك ومقرها هونغ كونغ لشراء 32 طائرة من طراز "إيه 320 نيو"، إذ أن شركة الطيران توسع رحلاتها إلى البر الصيني وأماكن أخرى في آسيا.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل مالية للصفقة على الرغم من أن قيمتها ستراوح بين 3.2 و4.1 مليار دولار بالأسعار الحالية

وكانت كاثي باسيفيك ذكرت في أغسطس أنها تعتزم زيادة أسطولها من الطائرات بالإضافة إلى طلب سابق لشراء 32 طائرة من طراز إيه 320 نيو في عام 2017.

وتقول شركة إيرباص إن النماذج الأقل استهلاكا للوقود من طائرات إيه 320 ذات الممر الواحد هي الأكثر مبيعا وتنافس طائرة 737 ماكس من بوينغ.

وقال كريستيان شيرير، المدير التجاري لشركة صناعة الطائرات الأوروبية في بيان "كاثي هي إحدى شركات الطيران الرائدة في العالم، ونحن فخورون بأن نكون جزءا من خطتها للتعافي والنمو".

وتم تسليم 13 طائرة من الطلب الأول عام 2017، وقالت كاثي في 10 أغسطس إنها تتوقع تسلم الطائرات الجديدة بحلول عام 2029.

وقال رونالد لام رئيس شركة كاثي في حينها "تتميز هذه الطائرات بأحدث التعديلات التكنولوجية لرحلة أكثر هدوءا وراحة وأقل استهلاكا للوقود".