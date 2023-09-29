العالم اليوم - بعدما حاول الانتحار.. نيس يصدر بيانا بشأن لاعبه

انتم الان تتابعون خبر بعدما حاول الانتحار.. نيس يصدر بيانا بشأن لاعبه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 08:16 مساءً - أبدى نادي نيس الفرنسي دعمه للاعبه ألكسيس بيكا بيكا، بعدما حاول اللاعب الانتحار قفزا من فوق جسر على ارتفاع كبير، صباح الجمعة.

وقال رئيس النادي جان بيير ريفير في بيان، بعد نجاح جهود إنقاذ اللاعب: "قبل كل شيء نشعر بالارتياح لأن كل شيء انتهى بشكل جيد بالنسبة لألكسيس. تم الاعتناء به".

وأضاف البيان: "سنواصل احترام السرية الطبية، ونطلب من الجميع أن يفعلوا الشيء نفسه وأن يحترموا الخصوصية. نحن ندعمه وكذلك النادي بأكمله".

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