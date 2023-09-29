العالم اليوم - النرويج تحظر دخول سيارات الركاب المسجلة في روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 08:16 مساءً - قالت وزارة الخارجية النرويجية، الجمعة، إن البلاد انضمت إلى فنلندا ودول البلطيق وبولندا في حظر دخول سيارات الركاب المسجلة في روسيا اعتبارا من الثالث من أكتوبر.

وتأتي الخطوة في إطار إجراءات غربية تهدف إلى تجريد روسيا من الدخل الذي تستخدمه لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية أنيكين هويتفيلدت في بيان "من المهم أن تكون العقوبات فعالة حتى نتمكن من منع أكبر قدر ممكن من الدخل الذي تحتاجه الدولة الروسية لتمويل الحرب".

وأضافت وزارة الخارجية أن المركبات المملوكة لمواطنين نرويجيين أو مواطنين من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يقيمون بشكل دائم في روسيا أو أفراد أسرهم ستعفى من الحظر، الذي ينطبق على المركبات التي تحتوي على تسعة مقاعد أو أقل.

وكانت فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا فرضت حظرا مماثلا بعد توجيهات من المفوضية الأوروبية.