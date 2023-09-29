نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار الأمم المتحدة: وصف رئيس cop 28 برجل نفط "مضلل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البروفيسور إبراهيم أوزدمير، مستشار الأمم المتحدة، قضية تغير المناخ هيمنت على اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر في نيويورك، والذي حدد جدول أعمال محادثات المناخ الرئيسية للأمم المتحدة COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، وستكون هذه المحادثات الفرصة الأخيرة للبشرية للتوصل إلى اتفاق عالمي لتجنب تغير المناخ الخطير.

وتابع: "ومع ذلك، فقد تشوهت الثقة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بسبب التقارير التي تتحدث عن الغسل الأخضر وضغوط الوقود الأحفوري، ويشعر كثيرون باللامبالاة إزاء استضافة سابع أكبر منتج للنفط في العالم لمفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ".

واستطرد: ومع ذلك، يُظهِر البحث الذي نشرته جامعة أوسكودار ومجلس منطقة البحر الكاريبي والآسيان المعتمد من الأمم المتحدة أن هذا التفكير خطير للغاية ــ لأنه قد يؤدي إلى عرقلة أجندة العمل المناخي الأكثر طموحا في التاريخ عن مسارها القاتل.

وأوضح: الدكتور الجابر ليس "رجل النفط"، لقد تعاونت أنا وسبعة من زملائي من جميع أنحاء الجنوب العالمي لإجراء تحليل مقارن مفصل لأهداف وإجراءات الرئاسات الخمس الأخيرة لمؤتمر الأطراف، بعد مقارنة مقترحات COP28 والإجراءات الفعلية مع جدول أعمال وسلوك الرئاسات السابقة لمؤتمر الأطراف، اكتشفنا أن الاعتقاد السائد بأن COP28 يمثل أسوأ مؤتمر للمناخ على الإطلاق لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وأكد أن وصف الدكتور سلطان الجابر بأنه "رجل نفط" من قبل الصحافة الغربية هو وصف مضلل، في الواقع، أسس الجابر وأدار شركة الطاقة المتجددة المملوكة للدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2006، وبعد نحو عقد من الزمن، تعهد ولي العهد محمد بن زايد في قمة حكومة الإمارات العربية المتحدة بأن البلاد ستحتفل بشحن "آخر برميل من النفط" من قبل الإمارات، منتصف القرن الحادي والعشرين.