نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدانات واسعة وجثث في كل مكان.. ماذا يحدث في باكستان؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استيقظ الباكستانيين اليوم الجمعة، على حادث أليم أسفر عن مصرع أكثر من 57 شخصًا من الأبرياء وإصابة ما لا يقل عن 60 آخرين، النبأ الذي استقبلته العديد من دول العالم بالشجب والإدانة الواسعة.

واستهدف هجوم انتحاري جديد اليوم، تجمعًا دينيًا بمناسبة مولد النبي محمد في إقليم بلوشستان المضطرب في جنوب غرب باكستان، وذلك وسط تصاعد الهجمات التي تتبناها جماعات مسلحة غرب البلاد.

ومن جانبه، أكد منير أحمد نائب المفتش العام للشرطة الباكستانية، أن المهاجم فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مفوض الشرطة، مضيفا أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد في إقليم خيبر بختونخوا.

وبعد التفجير الأول الذي شهده إقليم خيبر بختونخوا، وقع تفجير ثاني بفارق ساعات داخل مسجد في منطقة هنغو جنوب مدينة بيشاور بمنطقة خيبر شمال غرب البلاد، أثناء صلاة الجمعة، أسفر عن سقوط 4 قتلى و5 جرحى.

وكشفت الشرطة الباكستانية، عن انهيار سقف المسجد في منطقة هنغو على المصلين جراء الانفجار، الذي وقع أثناء صلاة الجمعة، ولا تزال حصيلة الضحايا غير نهائية، إذ يرجح المسؤولون أن ترتفع أعداد القتلى.

ووصف سرفراز أحمد بوغتي وزير الداخلية في الحكومة الباكستانية المؤقتة، الهجومين بالإرهابيين، قائلًا: إن "بلاده ستبذل كل إمكانياتها في القضاء على من وصفهم بالإرهابيين والجهات التي تقوم بتمويلهم وتجهيزهم".

وبدوره، أعلن جان أشاكزاي وزير الإعلام في إقليم بلوشستان الباكستاني، الحداد لمدة ثلاثة أيام، على خلفية سقوط عشرات القتلى والجرحى في التفجير الانتحاري خلال موكب للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وناشد أشاكزاي، المواطنين التبرع بالدم بشكل عاجل للمساعدة في إنقاذ جرحى تفجير باكستان الذي وقع اليوم.

الجدير بالذكر أن إقليم بلوشستان كان لطالما مسرحا لهجمات شنها مسلحون وانفصاليون، وسط تصاعد هجمات تتبناها جماعات مسلحة بغربي البلاد، مما يزيد من المخاطر التي تواجهها قوات الأمن قبل الانتخابات الوطنية المقررة في يناير المقبل.

عمان تدين تفجيري في باكاستان

أعربت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، عن إدانتها للتفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا دينيًّا في إقليم بلوشستان بباكستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الخارجية العمانية في بيان لها، أن هذا التفجير الآثم جريمة وحشية ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقيم التسامح والتعايش.

وجددت الخارجية العمانية التأكيد على موقفها الثابت في إدانة العنف والإرهاب بكافة أشكاله، معربةً عن تضامنها الكامل مع باكستان وشعبها في هذا الحادث الأليم.