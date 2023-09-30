نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تدين التفجيرين الإرهابيين في باكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت دولة الإمارات بشدة التفجيرين الإرهابيين في إقليمي بلوشستان، وخيبر بختونخوا في باكستان، الذان أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن الدولة تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن، والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الباكستانية، والشعب الباكستاني الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.