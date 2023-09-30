العالم اليوم - برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات وصدارة الليغا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 سبتمبر 2023 01:19 صباحاً - استعاد برشلونة حامل اللقب نغمة الانتصارات وتصدر مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه إشبيلية 1-0 في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة إسبانيا في كرة القدم.

ويدين برشلونة بفوزه إلى النيران الصديقة عندما سجل قطب الدفاع السابق للغريم التقليدي ريال مدريد والعائد الى صفوف النادي الاندلسي المخضرم سيرخيو راموس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76.

وعاد النادي الكاتالوني إلى سكة الانتصارات بعد تعثره أمام مضيفه ريال مايوركا 2-2 الثلاثاء الماضي، محققا فوزه السادس هذا الموسم ورافعا رصيده إلى 20 نقطة ومستعيدا الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام المتصدر السابق جاره جيرونا الذي يستضيف ريال مدريد السبت في قمة المرحلة.

واستعد برشلونة بشكل جيد لرحلته الصعبة إلى البرتغال لمواجهة بورتو الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، عاد إشبيلية إلى سكة الهزائم بعد فوزين وتعادل، فمني بخسارته الرابعة هذا الموسم وتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

وتلقى إشبيلية الذي غاب عن صفوفه المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري بسبب الإصابة، خسارة مؤلمة قبل رحلته إلى هولندا لمواجهة أيندهوفن الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات للمسابقة القارية العريقة.