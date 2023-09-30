نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار نيوريورك تربك الرحلات الجوية وتوقف حركة القطارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات المحلية في نيوريورك حالة الطوارئ في العديد من المناطق، الجمعة، إثر هطول أمطار غزيرة تسببت في تأخير رحلات جوية محلية ودولية، فضلا عن توقف حركة القطارات.

وتسببت الأمطار التي بدأت في الهطول ليل الخميس شمال شرقي الولايات المتحدة، في ارتفاع منسوب المياه بمحطات قطار نيويورك مما أدى إلى توقف العمل فيها.

كما تأخرت مواعد رحلات محلية ودولية، وتأجل إقلاع بعض الطائرات بالتزامن مع تحذير أطلقته السلطات بشأن سلامة النقل.

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول عبر منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، حالة الطوارئ في نيويورك ولونغ آيلاند شرق المدينة الكبرى وفي وادي هدسون، بسبب "هطول شديد للأمطار".وأظهرت صور سيارات تسير بصعوبة على طرق غمرتها المياه، وشوارع مسدودة بالكامل بسبب ارتفاع المياه إلى مستوى نوافذ المركبات.

كما غمرت المياه جزئيا محطات لمترو الأنفاق العملاقة في المدينة الكبرى، وتم إغلاق العديد من الخطوط المركزية في بروكلين، وقالت الشركة المشغلة عبر منصة "إكس": "نواصل إزالة المياه الناجمة عن الفيضانات في عدة محطات في بروكلين ومانهاتن".

كما أعلن مطار لاغارديا أن جميع وسائل الوصول إلى المحطة "إيه" مغلقة حاليا.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية الأميركية، فإن الطقس القاسي ناجم عن نظام ضغط منخفض على طول ساحل وسط المحيط الأطلسي، يسحب الهواء الرطب من المحيط "ما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على المناطق الشمالية والشرقية".

وتأخذ سلطات نيويورك هذه الفيضانات على محمل الجد، بعدما تسبب الإعصار "إيدا" في مقتل 13 شخصا في سبتمبر 2021 وعشرات آخرين في المنطقة، معظمهم علقوا في أقبية منازل جرى تحويلها إلى شقق في المدينة الضخمة التي تشهد أزمة سكن حادة.