نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط عدد من الجرحى في حادثة تصادم قطارين في اسكتلندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الشرطة الاسكتلندية سقوط عدة جرحى بعد تصادم قطارين في محطة أفيمور للسكك الحديدية في مرتفعات اسكتلندا.

وقالت شرطة اسكتلندا في بيان "تم نقل شخصين إلى مستشفى ريجمور. ويعالج عدد من الركاب الآخرين في مكان الحادث وما زالت التحقيقات جارية."

وأشار البيان إلى أن الاصطدام وقع نحو الساعة 19،00 (18،00 ت غ) في المحطة الواقعة على بعد 965 كلم إلى الشمال من العاصمة البريطانية لندن.

وأعلنت "سكوتريل"، وهي شركة مشغّلة للقطارات في اسكتلندا، في منشور على "إكس" (تويتر سابقا) أنه "نظرا إلى استجابة خدمات الطوارئ لحادث على سكة حديد خاصة قرب الخط الرئيسي، يتعذّر علينا حاليا، أثناء عملها، تسيير أي قطارات عبر محطة أفيمور".

وأفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن أحد القطارين هو "فلاينغ سكوتسمان" الذي بني قبل مئة عام وكان أول قطار بخاري تتخطى سرعته مئة ميل في الساعة.

في أغسطس 2020 خرج قطار كان متّجها من أبردين إلى غلاسكو عن سكّته من جراء انزلاق للتربة بسبب أمطار غزيرة، ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص قرب بلدة ستونهيفن في شمال شرق اسكتلندا.

وفرضت على خلفية ذلك غرامة بملايين الجنيهات على الشركة التي تتولى البنى التحتية للسكك الحديد في المملكة المتحدة، بعدما أقرت بإخفاقات أدت إلى خروج القطار عن سكّته.