نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيلون ماسك على حدود المكسيك.. وينتقد السياسيين الأميركيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجول الملياردير الأميركي إيلون ماسك على حدود بلاده مع المكسيك، حيث تتفاقم أزمة المهاجرين الساعين في العبور إلى الولايات المتحدة، ووجه من هناك سهام نقده لسياسيي واشنطن.

ونشر إيلون ماسك سلسلة منشورات وفيديوهات على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، أثناء تجوله على الحدود الأميركية المكسيكية.

وكتب: "لماذا يهتم السياسيون الأميركيون من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) بالحدود الأوكرانية أكثر بـ100 مرة من اهتمامهم بحدود الولايات المتحدة؟".وتحدث ماسك مع مسؤولين محليين في الفيديو عبروا عن تذمرهم مما يجري، خصوصا إزاء ما قالوا إنها سياسة الحدود المفتوحة التي تتبعها إدارة الرئيس جو بايدن.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن الأيام القليلة الماضية سجلت وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى ولاية تكساس، غالبيتهم من فنزويلا.

وقالت إنهم عبروا نهر ريو غراندي ولم تردعهم الأسلاك الشائكة على ضفتي النهر، وبعد وصولهم إلى الأراضي الأميركية يسلمون أنفسهم إلى السلطات، في خطوة يسعون فيها لضمان الهجرة في النهائية إلى الولايات المتحدة.