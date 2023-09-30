نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تراوري يعلن تعديلا جزئيا لدستور بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس بوركينا فاسو الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري مساء الجمعة في مقابلة عبر التلفزيون الوطني اعتزامه إجراء تعديل جزئي لدستور بلاده بعد عام تقريبا على وصوله إلى السلطة عبر انقلاب.

وردا على سؤال عن احتمال إعادة صياغة الدستور، قال تراوري إن "النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي". وأعلن تراوري عن "تعديل جزئي" للدستور، معتبرا أن النص المعتمد حاليا يعكس "رأي حفنة من المستنيرين" على حساب "الجماهير الشعبية".