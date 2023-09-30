نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماليزيا: ندين بشدة اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بأن ماليزيا أدانت بشدة، اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك يومي 24 و25 سبتمبر الجاري.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلامية، إصابة 15 فلسطينيين بجروح بينهم حالات خطيرة بنيران الجيش الاسرائيلي في جنين.



وقد أصدر الجيش الإسرائيلي، بيانًا قال فيه إنه قصف مواقع لتنظيم الجهاد في قطاع غزة، ومقتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلامية، بارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12 قتيلا وقوات إسرائيلية خاصة تقتحم مدينة نابلس.