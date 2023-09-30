العالم اليوم - مؤشرات "وول ستريت" تشهد التراجع الفصلي الأول في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 سبتمبر 2023 12:23 مساءً - تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الماضي، وسط حالة من القلق شهدتها الأسواق في الفترة الماضية انعكست سلبيا على الأداء الفصلي لمؤشرات "وول ستريت".

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي بأبطأ وتيرة منذ أواخر عام 2020.

ويقيم المستثمرون تداعيات التقرير على المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن سياسة أسعار الفائدة.

وتسبب ذلك أيضا في تحركات طفيفة للمؤشرات في آخر جلسات التداول بشهر سبتمبر، الجمعة، إذ ركز المستثمرون على تعديل محافظهم في آخر يوم من الربع الثالث، والذي جاء ضعيفا بالنسبة للأسهم.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس، وفقا لبيانات وزارة التجارة الصادرة الجمعة، وهو ما جاء أقل من التوقعات بأن يرتفع 02 بالمئة عند نفس المستوى في يوليو.

تحركات الأسهم

خلال الأسبوع الماضي، سجل المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" تراجعا بنسبة 0.74 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4288 نقطة، ويعزز من التراجع الشهري بنسبة بلغت 5 بالمئة خلال سبتمبر.

وتراجع المؤشر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 3.65 بالمئة

واستقر المؤشر "ناسداك" المجمع خلال الأسبوع الماضي دون تغير يذكر عند مستوى 13219.32 نقطة، ليسجل تراجعا شهريا بنسبة 5.79 بالمئة.

وخلال الربع الثالث، تراجع ناسداك بنسبة 4.12 بالمئة.

أما المؤشر "داو جونز"، فقد تراجع في أسبوع بنسبة 1.34 بالمئة، ليصل إلى مستوى 33507.50 نقطة.

وهبط داو جونز في شهر بنسبة 3.82 بالمئة، وسجل تراجعا فصليا بنسبة 2.62 بالمئة.

وهذا هو التراجع الفصلي الأول للمؤشرات الثلاثة في 2023.