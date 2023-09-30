العالم اليوم - لبنان يواجه خطر الحرائق المتنقلة.. وجهود كبيرة لإخمادها

انتم الان تتابعون خبر لبنان يواجه خطر الحرائق المتنقلة.. وجهود كبيرة لإخمادها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 سبتمبر 2023 04:20 مساءً - لليوم الثاني على التوالي، ما زالت النيران مشتعلة في العديد من المناطق اللبنانية وخاصة في الأحراج الفاصلة بين بلدتي بعاصير والدبية في منطقة إقليم الخروب محافظة جبل لبنان وفي منطقة وادي خالد في عكار شمالي البلاد

وقال شهود عيان من بلدة برجا في محافظة جبل لبنان لموقع دوت الخليج "نشب حريق كبير قبل ظهر السبت في منطقة جب الغبرا ، الى جانب ملعب بلدية برجا البلدة الواقعة بين صيدا وبيروت ، وأمتد الحريق إلى المنازل القريبة وناشد أهالي المنطقة وأصحاب المنازل القريبة من الحريق المسؤولين والمعنيين المساعدة في عمليات الإطفاء ".

وتجدد الحريق في أحراش الدبية وبعاصير في المنطقة المجاورة لبلدة برجا وغطى الدخان سماء المنطقة.

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع عناصر الجيش اللبناني. الا أن عدداً من الحرائق لا زال مشتعلاً.

ونشبت الحرائق منذ مساء الجمعة وامتدت حتى صباح السبت، وتعمل طوافات للجيش اللبناني على إخمادها.

صعوبة ووعورة الأمكنة

وقالت مصادر أمنية خاصة لموقع دوت الخليج إن " صعوبة تضاريس المنطقة ووعورتها، وعدم وجود طرق ترابية داخل الأحراش للوصول إلى مواقع الحريق حالت دون السيطرة على النيران، في ظل تسارع حركة الرياح، التي ساهمت في توسع رقعتها."

وأكد وزير البيئة ناصر ياسين في حديث لـ"دوت الخليج" أنه يتواصل مع الجيش اللبناني لإرسال طوافة أخرى للمساعدة في إطفاء الحرائق في مناطق إقليم الخروب (برجا والدبية)، منوهاً بجهود عناصر الدفاع المدني والأهالي والجيش في محاولتهم إخماد الحريق."

وأضاف “يساهم الطقس الجاف وانخفاض نسبة الرطوبة بجعل الوضع مؤاتياً لزيادة خطر الحرائق وإمكانية تمدد النيران بشكل سريع، كما شهدنا في إقليم الخروب والضنية وعكار وحاصبيا (في القطاع الشرقي من جنوب البلاد) ومناطق أخرى".

وحذر الوزير ياسين من خطر اندلاع الحرائق يوم السبت والأحد عبر حسابه على منصة "إكس"، وقال "يشهد اليوم (السبت) ارتفاعاً كبيراً في مؤشر خطر الحرائق خاصة في مناطق عكار والضنية والكورة وزغرتا والبقاع الشمالي والبقاع الغربي وراشيا وبنت جبيل وحاصبيا".

من جهته، أكد المدير الإقليمي للدفاع المدني في جبل لبنان الجنوبي الموجود بالقرب من مواقع الحريق في الدبية حسام دحروج لموقعنا أن" النيران المشتعلة في أودية بعاصير والدبية لا يمكن الوصول اليها وإخمادها إلا عبر طوافات الجيش، مثمناً خطوة إدارة جامعة بيروت العربية في الدبية، التي مدت العناصر بالمياه، عبر تعبئة البركة الاصطناعية التي تم وضعها في حرم الجامعة".

حريق سيارات

وظهر السبت، اندلع حريق في أكوام نفايات كبيرة في محافظة عكار شمالي البلاد التهمت نيرانه بعض السيارات المركونة إلى جانب الطريق.

واندلع الحريق في أكوام من النفايات تحديداً في منطقة وادي خالد شمالي لبنان عند جسر قمار في منطقة البقيعة.

وقال شاهد عيان لموقع دوت الخليج أن " النيران امتدت لتطال عدداً من السيارات المركونة بجانب الطريق الرئيسية، وقد سارع الأهالي الى المكان لإخماد النيران التي ما زالت تتمدد وهناك خسائر مادية جسيمة ".