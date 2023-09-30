الاحتلال يقتحم جلبون ويداهم محالاً تجارية
اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، قرية جلبون، شمال شرق جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وذكر رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عددا من المحال التجارية، وحطمت كاميرا مراقبة في أحدها يعود للمواطن محمود ياسين أبو الرب، وأعطبت إطارات مركبة المواطن محمد طلال أبو الرب، وألحقت أضرارا بها.
وأضاف أن القرية تتعرض بشكل شبه يومي لعمليات اقتحام وحملات مداهمة وتفتيش للمنازل والمحال التجارية، إضافة الى الاستيلاء على أسطح منازل وتحويلها إلى نقاط عسكرية.
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