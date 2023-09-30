العالم اليوم - 115 شركة إيطالية تستعرض أحدث ابتكاراتها خلال "أديبك 2023"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 سبتمبر 2023 06:23 مساءً - تشارك 115 شركة إيطالية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"، من ضمنها 28 شركة في الجناح الإيطالي الذي تشرف عليه وكالة التجارة الإيطالية "ITA" وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

ويسلط الجناح الرسمي الضوء على قدرات الشركات الإيطالية الرائدة في مجال الطاقة تأكيداً على مكانة إيطاليا في مجال المنتجات المرتبطة بقطاعي النفط والغاز على مستوى العالم.

وتستعرض الشركات الإيطالية مجموعة من المنتجات المتطورة، ومن ضمنها المحولات الكهربائية بالزيت العازل، ومولدات التوربينات البخارية، والمعدات المستخدمة تحت الماء، بالإضافة إلى مجموعة من الأجهزة والخدمات للتحكم عن بعد في الخزانات وإدارة الطاقة ومراقبة الأساطيل والصمامات عالية الجودة، والمضخات الكهربائية الغاطسة.

وتستهدف الجهات العارضة في الجناح الإيطالي بمعرض أديبك 2023 استشراف مستقبل مشهد الطاقة المتطور في ظل التزام إيطاليا بالاستدامة عبر قطاع الطاقة، معززة الابتكار وأواصر التعاون الدولي.

وتعد الشركات الإيطالية رائدة في مجال الاستثمار بفرص الطاقة الجديدة، مع التركيز على الممارسات المسؤولة بيئياً، والتحول نحو مجالات الطاقة العالمية المتطورة.

وقال سعادة لورينزو فنارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية: فخورون بمشاركة إيطاليا في معرض أديبك 2023، بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الشركات فيما وتتطلع المؤسسات الإيطالية للاستفادة من فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، الذي تستضيفه الإمارات بنهاية العام الجاري وذلك عبر المساهمة بتوفير أحدث التقنيات والخبرات من المستوى العالمي لمواجهة تحديات أمن الطاقة، سواء في دولة الإمارات أو العالم.

من جهته، قال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي لدى وكالة التجارة الإيطالية في الإمارات إن متانة العلاقات التجارية بين إيطاليا والإمارات تتجسد في قطاعي النفط والغاز، ونتطلع لتعزيز هذا التعاون الثنائي في العقود المقبلة.

وتحرص إيطاليا على دفع الابتكار في قطاع الطاقة، وذلك عبر تخصيص حوالي 3.6 مليار يورو (3.8 مليار دولار) من خطة التعافي الوطنية لتعزيز سلاسل إمدادات توليد الطاقة، وتمثل الاستدامة بنداً رئيسياً على جدول أعمال إيطاليا وشركاتها، مع الالتزام بشعار "إيطاليا المستدامة"، تماشياً مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28.

يتم تنظيم الجناح الإيطالي في أديبك 2023 بالتعاون بين وكالة التجارة الإيطالية ووزارة الخارجية والجمعيات الرائدة على مستوى القطاع.