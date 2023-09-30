العالم اليوم - إصابة مستوطن بجروج خطيرة في عملية طعن بالقدس

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 سبتمبر 2023 06:23 مساءً - أصيب شاب في الثلاثينيات من العمر بجروح خطيرة جراء عملية طعن في شارع شموئيل تمير كاتسنلسون في القدس. كما أصيب إلى جانبه شاب (25 عاما) وصفت حالته بالطفيفة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بأنه تم الإبلاغ عن الحادث عند الساعة 17:01 في مركز نجمة داود الحمراء في منطقة القدس. وباشرت طواقم نجمة داوود الحمراء والمسعفين تقديم العلاج الطبي لهما، وتم نقلهما إلى مستشفى هداسا في جبل المشارف. وبدأت الشرطة عملية بحث عن المشتبه به الذي لاذ بالفرار، وقالت إن الخلفية إجرامية على ما يبدو.

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