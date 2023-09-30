الخارجية الصينية: أمريكا هى ”إمبراطورية الأكاذيب” الحقيقية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 07:27 مساءً - قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة هى "إمبراطورية الأكاذيب" الحقيقية، وذلك فى انتقاد لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يتهم بكين باستثمار مليارات الدولارات سنويا فى جهود التلاعب بالمعلومات، بحسب سكاى نيوز. وذكرت الخارجية الأمريكية، فى التقرير الصادر يوم الخميس، أن الصين تتلاعب بوسائل الإعلام العالمية من خلال الرقابة وحصاد البيانات وشراء منافذ إعلامية أجنبية بشكل خفى.

وورد فى التقرير أنه على الرغم من تكريس موارد غير مسبوقة للحملة، فإن بكين مُنيت "بانتكاسات كبرى" خلال استهدافها دولا ديمقراطية، وذلك بسبب تصدي وسائل الإعلام المحلية والمجتمع المدنى لها.

وصدر التقرير بموجب تكليف من الكونجرس لتفصيل مسألة التلاعب بالمعلومات، وقالت وزارة الخارجية الصينية فى بيان إن التقرير تجاهل حقائق وإنه في حد ذاته معلومات زائفة.

وأردفت الوزارة أن هيئات وزارة الخارجية الأمريكية التى عملت على التقرير "مصدر لمعلومات زائفة ومركز قيادة ’لحرب معرفية‘".

وأضافت "أثبتت الحقائق مرارا أن الولايات المتحدة هى ’إمبراطورية الأكاذيب‘ الحقيقية"، وفقا لرويترز. ويأتي تقرير الولايات المتحدة فى خضم جدل حول محاولات بكين فى الأعوام القليلة الماضية زيادة التأثير العالمى لوسائل الإعلام التى تسيطر عليها الحكومة الصينية، وتسعى بكين إلى مكافحة صورها السلبية التى تشعر أن وسائل الإعلام الدولية تروجها.