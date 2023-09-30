العالم اليوم - يلين: سقف أسعار النفط الروسي لا يعمل بالشكل المطلوب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 سبتمبر 2023 08:18 مساءً - قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية إن ارتفاع أسعار النفط الروسي خلال الفترة الأخيرة يظهر أن الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع لم يعد فعالا على النحو المطلوب.

وخلال زيارتها لمدينة سافانا، جورجيا، قالت الوزيرة الأميركية إن القرار الذي اتخذته مجموعة السبع لخفض إيرادات روسيا من صادرات النفط بهدف كبح قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا لم يعمل بالفاعلية المطلوبة التي فرض من أجلها.

وكانت مجموعة السبع وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي قد فرضت حدا أقصى على أسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.

ورغم الحد الأقصى المفروض وغيرها الكثير من العقوبات، لا تزال الحرب في أوكرانيا مستمرة دون أجل قريب للنهاية.

وتعهدت يلين بمواصلة عمل الولايات المتحدة وحلفائها وبذل المزيد من الجهود لمنع روسيا من الالتفاف على العقوبات المفروضة، إلا أنها لم تشر إلى اتخاذ أو فرض أي تدابير محددة جديدة.

كما أشارت يلين إلى صعوبة تحديد حجم الأرباح التي تحصل عليها روسيا من تصدير النفط.