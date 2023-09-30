العالم اليوم - بشكل كامل.. العراق يعلن إنجاز "الربط الكهربائي" مع الأردن

انتم الان تتابعون خبر بشكل كامل.. العراق يعلن إنجاز "الربط الكهربائي" مع الأردن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 سبتمبر 2023 09:24 مساءً - أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، السبت، إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل، لافتا إلى أن عملية إطلاق التيار ستتم خلال أيام.

وتابع فاضل: "نحن في طور إعداد خطة لصيف 2024، وأيضا سنعطي رقما حقيقيا ودقيقا، وسنكون ملتزمين به كما فعلنا خلال الصيف الماضي".

وقال فاضل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "كل عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح"، لافتا الى أن "الربط الأردني أنجز بالكامل بين الدولتين من خلال الحدود وخلال الأيام القادمة سنطلق التيار".

كما أشار الى أن "الربط الخليجي السعودي ماض بشكل صحيح، ولا توجد أي مشكلة".

وبين وزير الكهرباء العراقي أن "الوزارة أعطت وعودا سنة 2023 في أن تكون كميات الطاقة المجهزة للصيف 24 ألف ميغاواط، وهذا ما تم تحقيقه خلال الصيف، ونحن في طور إعداد خطة لصيف 2024، وأيضا سنعطي رقما حقيقيا ودقيقا، وسنكون ملتزمين به كما فعلنا خلال الصيف الماضي".