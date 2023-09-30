العالم اليوم - بـ9 لاعبين.. هزيمة ليفربول الأولى في قمة الدوري "بهدف قاتل"

انتم الان تتابعون خبر بـ9 لاعبين.. هزيمة ليفربول الأولى في قمة الدوري "بهدف قاتل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 سبتمبر 2023 10:22 مساءً - تعرض ليفربول لهزيمته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، على يد مستضيفه توتنهام هوتسبر، ضمن منافسات الجولة السابعة مساء السبت.

وصمد ليفربول بتسعة لاعبين، حتى الدقيقة 96، عندما سجل مدافع ليفربول الكاميروني، جويل ماتيب، هدفا بالخطأ في مرماه، ليمنح توتنهام الانتصار بنتيجة 2-1.

وتعرض ليفربول لعدد من الأخطاء التحكيمية، أبرزها هدف ألغي بداعي التسلل في الشوط الأول، بينما وضحت الإعادة عدم وجود تسلل على الكولومبي لويس دياز.

وسجل لتوتنهام الكوري هيونغ مين سون، قبل أن يعادل الهولندي كودي خاكبو في نهاية الشوط الأول.

ولكن ليفربول اضطر للعب بتسعة لاعبين، بعد طرد الإنجليزي كورتيس جونز والبرتغالي ديوغو جوتا، وكان في طريقه لخطف تعادل ثمين، قبل أن يسجل ماتيب في مرماه بالثانية الأخيرة للقاء.

وبهذا الانتصار، صعد توتنهام للمركز الثاني في ترتيب الدوري، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي.