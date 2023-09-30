نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علييف يعلن عودة أكثر من ألفي أذري إلى مناطقهم في قره باغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عودة نحو 2.3 ألف أذربيجاني إلى مناطقهم في قره باغ، بعد أن نزحوا من هناك في التسعينات.

وأضاف في حديث لوكالة Azertag: "تم تشكيل نوع من قائمة الانتظار للذين يريدون العودة إلى أراضيهم الأصلية. يغادر النازحون العاصمة باكو ومدينتي سومغيت وغانج عائدين إلى القرى في قره باغ".

وأعرب علييف عن ثقته بأنه بحلول نهاية عام 2023 سيبلغ عدد العائدين نحو 5.5 ألف شخص.

وشدد على أن سلطات أذربيجان تعتزم ضمان حقوق وأمن الأرمن في قره باغ، وستتم إعادة دمج منطقة قره باغ مع إذربيجان، بمراعاة الحقوق الدينية والتعليمية والثقافية والبلدية وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها البلاد.