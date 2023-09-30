نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لندن تزكى الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة ولاية ثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوافد جموع أبناء الجالية المصرية بالمملكة المتحدة على السفارة المصرية فى لندن لتوقيع استمارة تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسى معبرين عن حبهم لوطنهم وحرصهم الشديد على أن يستمر الرئيس عبدالفتاح السيسى فى استكمال مسيرة البناء والتعمير التى بدأت منذ توليه الرئاسة بالرغم من الظروف الاقتصادية الغير مساعدة ويعانى منها العالم أجمع.

ويضيف مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا ومدير بيت العائلة المصرية فى لندن، أن مانشاهده فى مصر الآن من استمرار وتصميم فى بناء مصر الحديثة والمدن الجديدة فى كل المحافظات والعاصمة الادارية، اضف إلى ذالك حكمته وادارته لامن البلاد وحدودها وسط كل المخاطر المحيطة بها والمؤمرات والحروب الجارية حول العالم

لذا فنحن هنا من واقع كل هذه الاحداث نوقع هذه الاستمارات ونطالبه ونؤيده للتقدم لفترة ثانية