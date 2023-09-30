نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتقال 12 شخصًا بمخيم للاجئين السوريين في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوقفت وحدة من الجيش اللبناني 7 سوريين و5 بنغلادشيين، في مخيم للاجئين السوريين، في منطقة صحراء الشويفات بجبل لبنان، لتجوّلهم من دون أوراق ثبوتية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، السبت: "داهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، مخيمًا للاجئين السوريين في منطقة صحراء الشويفات، وأوقفت 7 سوريين و5 بنغلادشيين، لتجولهم من دون أوراق ثبوتية، كما أوقفت مواطنًا لبنانيًا لحيازته أعتدة عسكرية وذخائر حربية".

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون وفق تقديرات رسمية، ويعاني معظمهم أوضاعًا معيشية صعبة خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلد العربي.

ويعيش لبنان منذ 2019، انهيارًا اقتصاديًا صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، حيث خسرت العملة أكثر من 95% من قيمتها، ما ترافق مع تراجع في قيمة الرواتب والقدرة الشرائية.

ويطالب المسؤولون في لبنان بإعداد خطة دولية تضمن عودة اللاجئين إلى بلادهم.