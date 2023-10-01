حزب المعارضة الرافض لمساعدة أوكرانيا يفوز في انتخابات سلوفاكيا

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأحد، بفوز حزب المعارضة الرافض لمساعدة أوكرانيا في انتخابات سلوفاكيا.

وتوافد المواطنون في سلوفاكيا، على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية.



وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى وجود منافسة محتدمة بين حزب "الاتجاه - الديمقراطية الاجتماعية السلوفاكية" بزعامة رئيس الوزراء الشعبوي السابق روبرت فيتسو، وحزب سلوفاكيا التقدمية بزعامة نائب رئيس البرلمان الأوروبي ميشال سيميتشكا، مع عدم توقع حصول أيا من الحزبين على أغلبية مطلقة.

