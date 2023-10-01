العالم اليوم - إدانة دولية للهجوم الإرهابي في تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 أكتوبر 2023 01:20 مساءً - أدانت عدة دول عربية وغربية، الأحد، الهجوم الإرهابي، الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة واستهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية.

مصر أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة.

أكدت مصر تضامنها الكامل مع دولة تركيا الشقيقة، حكومة وشعبا، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.

كما أعادت جمهورية مصر العربية التأكيد على موقفها الثابت الذي يرفض كافة أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين. الأردن دانت وزارة الخارجية الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية.

أكدت الوزارة تضامن المملكة مع الجمهورية التركية الشقيقة، ورفضها واستنكارها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. الاتحاد الأوروبي قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل: يدين الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية التركية في أنقرة، والذي أدى إلى إصابة عدد من رجال الشرطة .

نعرب عن تضامننا مع تركيا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. فرنسا قالت السفارة الفرنسية في تركيا: وقع هجوم صباح اليوم بالقرب من وزارة الداخلية في أنقرة. يوصى بتجنب منطقة كيزيلاي. وتتمنى السفارة الفرنسية الشفاء العاجل للجرحى. الهجوم الإرهابي في تركيا فجر انتحاري عبوة ناسفة في قلب العاصمة أنقرة، يوم الأحد، قبل ساعات من عودة البرلمان للانعقاد عقب العطلة الصيفية، كما قتل مهاجم ثان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة خلال الهجوم الذي وقع قرب مقر وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن المهاجمين وصلا إلى مكان الحادث على متن سيارة تجارية خفيفة.

وقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان من المقرر بأن يلقي كلمة أثناء المناسبة، وفق وسائل إعلام تركية.

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