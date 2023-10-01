نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصر تدين الهجوم الإرهابي في تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة واستهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية، والذي أسفر عن إصابة ضابطي شرطة.

وأكدت مصر في بيان لها، تضامنها الكامل مع دولة تركيا الشقيقة، حكومة وشعبًا، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين. كما أعادت جمهورية مصر العربية التأكيد على موقفها الثابت الذي يرفض كافة أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.