زيلينسكى: لن ندفع سيادتنا مرة أخرى ثمنا لوعود السلام الوهمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 06:34 مساءً - قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى اليوم /الأحد/ إن "أوكرانيا لن تدفع من سيادتها مرة أخرى أبداً ثمناً لوعود السلام الوهمية " .

وشدد زيلينسكى - فى كلمته بمناسبة يوم المدافعين عن حقوق الإنسان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - على أن البلاد استخلصت استنتاجات من تاريخها ولن تدفع مرة أخرى ثمن مستقبل أجيالها وإرادتها وعوداً وهمية بالسلام .



وأضاف زيلينسكى أن التاريخ وضع الشعب الأوكرانى المحب للحرية مرارًا وتكرارًا أمام خيار صعب ، مؤكدا أنه "فى الوقت الحاضر، لدى الأجيال الحديثة من الأوكرانيين الفرصة لإنجاز أكثر مما تمكنا من تحقيقه من قبل ".

كما أشار إلى أن الدفاع عن أوكرانيا يعتمد الآن على أعظم وحدة تاريخية للمجتمع الأوكرانى وأن أوكرانيا تتمتع بأكبر دعم تاريخى فى العالم .

وقدم رئيس أوكرانيا جوائز الدولة للجنود وأعلام المعركة وجوائز "من أجل الشجاعة والشجاعة" وأشرطة الألقاب الفخرية للوحدات حيث تحتفل أوكرانيا يوم الأحد 1 أكتوبر بيوم المدافعين عن حقوق الإنسان .