إندونيسيا تنشر 130 فردا لإخماد حرائق الغابات بجبل لاو بمقاطعة جاوة الشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 06:34 مساءً - أعلنت الوكالة الوطنية الإندونيسية للتخفيف من آثار الكوارث، اليوم الأحد، نشر 130 فردًا لإخماد حرائق الغابات في جبل لاو في منطقة نجاوي بمقاطعة جاوة الشرقية.

وقال رئيس الوكالة بريلا يودا بوترا وفقا لما أوردته وكالة أنباء (انتارا) الإندونيسية: "إن الحرائق كبيرة وامتدت إلى عدد من المواقع بالمنطقة ويبدو أنها تتجه شمالا نحو قمة الجبل".

وأشار إلى أن "صعوبات عملية إطفاء الحرائق تشمل التضاريس شديدة الانحدار والرياح القوية"، موضحا أن الحرائق التهمت ما يصل إلى 30 هكتارًا من الأراضي في جبل لاو منذ الخميس الماضي دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في الكارثة.

ومن المقرر أن يتم مد حالة الطوارئ الكارثية في جزيرة جاوة الإندونيسية لمدة أسبوعين حتى 13 أكتوبر الجاري.

وذكرت وزارة البيئة الإندونيسية أنه تم إخماد 8 حرائق من أصل 44 في جنوب جزيرة سومطرة الإندونيسية أيضا وأن عمليات إخماد بقية الحرائق جارية.

وفي سياق آخر، أكد نائب وزير البيئة والغابات الإندونيسية ألو دوهونج أن مصادر المياه هي المفتاح للتعامل مع حرائق الغابات والأراضي في كاليمانتان الوسطى.

وقال "يجب أن نضيف المزيد من آلات ضخ المياه والآبار، كما يجب الاستغلال الأمثل لجميع الموارد في المحافظة، بما في ذلك الموارد البشرية والطاقة والموازنة والتجهيزات، للتعامل مع حالة الطوارئ للتغلب على حرائق الغابات والأراضي".

وأضاف أنه يتم تشجع وزارة البيئة والغابات الإندونيسية أنشطة مكافحة حرائق الغابات والأراضي، بما في ذلك الوقاية والإطفاء والتدابير المضادة، خاصة في سبتمبر وأكتوبر أو خلال ذروة موسم الجفاف.