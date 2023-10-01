‏المدعي العام في أنقرة يصدر قرارا بحظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بهجوم أنقرة

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر ‏المدعي العام في أنقرة، قرارا بحظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بهجوم أنقرة.

وفتح ‏المدعي العام في أنقرة، تحقيقا في الهجوم الذي استهدف مقر الأمن العام في وزارة الداخلية.

و‏أعلنت السلطات التركية، أن الهجوم الذي وقع في أنقرة استهدف مقر وزارة الداخلية، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأفادت وسائل إعلامية، اليوم السبت، نقلا عن وكالة رويترز بسماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة بالقرب من البرلمان.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام، عن امتلاء الشوراع في عدة مناطق بمدينة اسطنبول بالسيول إثر تساقط الأمطار الغزيرة.