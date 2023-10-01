نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير تركيا في القاهرة يشيد بتضامن مصر ورد فعلها القوي عقب الهجوم الإرهابي على أنقرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه السفير صالح موطلو شن، سفير تركيا في القاهرة، الشكر للحكومة المصرية بعد رد الفعل القوي الفوري والتضامن الصادق الذي أبدته وزارة الخارجية المصرية عقب الهجوم الإرهابي على أنقرة.

وقال السفير: ‏أود أن أعرب عن تقديري وامتناني لرد الفعل القوي الفوري والتضامن الصادق الذي أبدته وزارة الخارجية المصرية عقب الهجوم الإرهابي الشنيع، الذي وقع اليوم، والذي استهدف وزارة الداخلية في أنقرة.

وكانت مصر أدانت الهجوم الإرهابي في تركيا، حيث قالت وزارة الخارجية في بيان: تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة، واستهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية، وأسفر عن إصابة ضابطي شرطة.

وتابعت: وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع دولة تركيا الشقيقة، حكومة وشعبًا معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، كما تعيد جمهورية مصر العربية التأكيد على موقفها الثابت الذي يرفض كافة أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.