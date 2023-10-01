نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرمينيا تعلن إيواء 45 ألف نازح من قره باغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الأرمني نازلي باغداساريان، إيواء أكثر من 45 ألف نازح قدموا من إقليم قره باغ، وأن إجمالي عدد النازحين بلغ أكثر من 100 ألف نسمة.

وقالت باغداساريان في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "حتى الآن وصل إلى أرمينيا من قره باغ 100483 شخصا وتم توفير السكن المؤقت لـ45516 نازحا".

وأضافت أنه تم تسجيل 84408 نازحين وأن تدفقهم انخفض بشكل كبير.

وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف في 22 سبتمر إن اندماج أرمن قره باغ في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في أذربيجان سيكون صعبا، ومن الممكن ألا يقبل البعض هذه السياسة ويقررون المغادرة.

وأكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أكثر من مرة أن أرمن قره باغ سيكون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو أذربيجان.

وشنت أذربيجان في 19 سبتمبر الجاري عملية عسكرية في قره باغ، واصفة إياها بـ "إجراءات مكافحة الإرهاب ذات الطبيعة المحلية" لاستعادة النظام الدستوري.

ووصفت يريفان ذلك بأنه عدوان، قائلة إنه لا توجد وحدات أرمينية في قره باغ.

وبعد يوم واحد من ذلك تم من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية، التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

وبدأ جزء من سكان إقليم قره باغ في 24 سبتمبر الجاري مغادرة أراضي الإقليم متوجهين إلى أرمينيا.

وتم في مدينة غورس الأرمنية الواقعة بالقرب من حدود قره باغ فتح مركز للنازحين الذي تجاوز عددهم الإجمالي 100 ألف شخص، في حين بلغ سكان الإقليم 120 ألف نسمة.