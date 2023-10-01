العالم اليوم - بايدن يطالب الجمهوريين بـ"وقف الألاعيب" في موضوع "الإغلاق"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 أكتوبر 2023 08:26 مساءً - طالب الرئيس الأميركي جو بايدن الجمهوريين بـ"وقف الألاعيب" في موضوع الإغلاق الحكومي، والمضي قدما في تمرير قانون الإغلاق الحكومي الذي تبناه مجلس النواب مساء السبت.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الأميركي بشأن قانون الإنفاق الحكومي. وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة بايدن: الجمهوريون تراجعوا عن اتفاق سابق معي بشأن الاغلاق الحكومي.

أنا وملايين الأميركيين نشعر بالملل بسبب تلاعب الجمهورين.

حان الوقت لأنهاء إدارة البلاد وفقا للأزمات.

أتوقع أن يلتزم الجمهوريون بالاتفاق الذي أبرموه في مايو الماضي.

الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري حاول اقتطاع مبالغ من الميزانية المقترحة لمنع الإغلاق الحكومي.

أحث أصدقائي الجمهوريين في الكونغرس على عدم إضافة الوقت وتمرير قانون الإغلاق الحكومي.

يجب أن نثبت للشعب الأوكراني أننا لن نتخلى عنه.

الولايات المتحدة لن تتخلى عن دعم أوكرانيا على الرغم من الإغلاق الحكومي.

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