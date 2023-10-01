نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الأمريكية في تركيا تدين الهجوم الإرهابي على أنقرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت السفارة الأمريكية لدى تركيا، محاولة تنفيذ هجوم إرهابي استهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية بالعاصمة أنقرة، معربة عن تضامنها مع تركيا في حربها على الإرهاب.

وقالت البعثة الدبلوماسية الأميركية في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ندين بشدة الهجوم الإرهابي هذا الصباح على تركيا، حليفتنا في حلف شمال الأطلسي.. ولن نفتأ متضامنين مع تركيا (في حربها) على الإرهاب".

كما أعربت السفارة الأمريكية عن تضامنها مع الجرحى متمنية لهم الشفاء العاجل.

وفي السياق ذاته، أعربت مصر وفلسطين أيضا عن إدانتهما للهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة واستهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا عن تعرض مقر الوزارة لهجوم إرهابي صباح اليوم الأحد نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تم تحييده، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.

كما نشرت وسائل إعلام تركية صورا للسيارة التي أقلت منفذي العملية الإرهابية في أنقرة وهي من طراز "رينو" فضية اللون تحمل لوحة تعريف تركية.