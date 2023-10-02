العالم اليوم - بعد تجاهل الكونغرس لمساعدات كييف.. زيلينسكي يعلّق

انتم الان تتابعون خبر بعد تجاهل الكونغرس لمساعدات كييف.. زيلينسكي يعلّق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 12:27 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب يوم الأحد إنه لا يوجد شيء من شأنه أن يضعف معركة بلاده ضد روسيا، وذلك غداة موافقة الكونغرس الأميركي على مشروع قانون تمويل مؤقت أغفل المساعدة لأوكرانيا.

ولم يتناول زيلينسكي، في خطاب مسجل بمناسبة عطلة يوم المدافعين، التصويت في الكونغرس مباشرة، لكنه أكد مجددا تصميمه على القتال حتى النصر.

وأضاف أنه لا يمكن لأحد أن "يوقف" استقرار أوكرانيا وقدرتها على التحمل وقوتها وشجاعتها.

وشدد على أن أوكرانيا لن تتوقف عن المقاومة والقتال إلا في يوم النصر، مضيفا: "مع اقترابنا منه كل يوم، نقول: سنقاتل مهما كلف الأمر".

من جانبه، قال وزير الدفاع رستم عمروف بشكل منفصل إنه تلقى تطمينات بشأن المزيد من المساعدات العسكرية خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي لويد أوستن.

وكتب في منشور على موقع (إكس)، مستخدما الأعلام بدلا من أسماء البلدان، "أكد لي الوزير أوستن أن الدعم الأميركي لأوكرانيا "سيستمر" وأن "المحاربين الأوكرانيين سيستمرون في الحصول على دعم قوي في ساحة المعركة".

وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية بأن كييف تعمل مع شركائها الأميركيين لضمان أن يشمل قرار الميزانية الجديد أموالا لكييف، وأن يظل الدعم الأميركي قائما.

وسعى المتحدث باسم وزارة الخارجية أوليغ نيكولينكو أيضا إلى طمأنة الأوكرانيين بشأن الدعم الأميركي المستقبلي في تعليقات على فيسبوك، مشددا على أن الأموال التي حصلت على موافقة مسبقة لن تتأثر.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال الأحد إن الجمهوريين تعهدوا بتقديم المساعدة لأوكرانيا من خلال تصويت منفصل وإن الدعم الأميركي لا يمكن أن ينقطع "تحت أي ظرف من الظروف".