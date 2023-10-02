العالم اليوم - بعد هجوم أنقرة.. محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع أردوغان

انتم الان تتابعون خبر بعد هجوم أنقرة.. محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع أردوغان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 12:27 صباحاً - أجرى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الإثنين، اتصالا هاتفيا، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد خلاله تضامن دولة الإمارات مع تركيا وشعبها إثر الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة أنقرة وأسفر عن إصابة عناصر أمن معربا عن تمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد الشيخ محمد بن زايد في اتصاله مع الرئيس التركي، على رفض الإمارات واستنكارها كل أشكال العنف والإرهاب، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود الدولية لمجابهة الإرهاب بجميع صوره والذي يستهدف زعزعة استقرار الدول وأمن شعوبها.

وعبّر الرئيس الإماراتي، عن صادق تمنياته لتركيا وشعبها بدوام الأمن والاستقرار والسلامة من كل مكروه، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

من جانبه شكر الرئيس التركي، رئيس الإمارات، مقدرا ما أبداه من مشاعر صادقة تجاه تركيا وشعبها، وأكد متانة العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما، متمنيا للإمارات دوام الأمن والاستقرار.