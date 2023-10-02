نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملتقى الجيل الثانى باتحاد الجالية المصرية فى اليونان يناقش الانتخابات الرئاسية والقضايا المهمة.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد ملتقى الجيل الثانى باتحاد الجالية المصرية باليونان وهو الاتحاد الرسمى الوحيد للجالية المصرية فى اليونان والمشهر فى الجريدة الرسمية للحكومة اليونانية لقاء حضره القنصل المصرى جورج قلينى والمستشار سامح عبدالجواد بالسفارة المصرية بأثينا ورئيس الاتحاد محمد الزفزاف حيث ناقش الملتقى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأوصى الملتقى بأهميه الحرص على حضور الانتخابات من المصريين المقيمين في اليونان، وذلك لأن هذا الأمر هو مظهر ديمقراطي وحق دستوري للمصريين في الخارج بغض النظر عما ينتخبوا.

وكذلك ناشد الملتقى اللجنه العليا للانتخابات أن يتم السماح لكل من معه جواز سفر أو بطاقه رقم قومي في الإدلاء بصوته في الانتخابات القادمه وعدم حرمان المصريين الذين يحملون بطاقات رقم قومي مدون بها عنوانهم مقيمين في الخارج من الإدلاء بصوتهم لأن ذلك حق دستوري كما أن الدول الديمقراطيه تسمح لكل مواطن يحمل جواز سفر بالإدلاء بصوته.

وفى هذا الصدد، قد تم الاتفاق على تشكيل مجموعه عمل متعلقة بالانتخابات القادمةو كذلك ناقش المؤتمر مشروع ايميك للنقل ما بين الهند وأوروبا عبر الخليج العربي والأردن واسرائيل وتأثير ذلك على قناه السويس.

وتبين أن هناك صعوبات في إتمام هذا المشروع وأنه في حاله اتمامه فلن يكون له تاثير على قناه السويس ولا على ريادتها في النقل البحري حيث أن المشروع عبارة عن خط نقل بري سيكون له طاقه محدوده في نقل البضائع مقارنه قناه السويس والتي نقلت فى عام ٢.٢٢ حوالى ١.٢ مليار طن من البضائع وأن المشروع له علاقة بالتنافس مع الصين والاتفاق الإبراهيمى وأن القرار المصرى بتطوير وتوسيع قناة السويس كان قرارا صائبا في هذا الاطار وعكس رؤيه بعيده في النظر لصانع القرار السياسي المصري.

كذلك ناقش المؤتمر تطورات الغاز المصرى واتضح من المناقشة أن مصر صدرت في عام 2022 بحوالى ٨،٢ بليون يورو وأن مصر تسعى لتحويلها لمركز لتصدير الغاز فى منطقة شرق المتوسط حيث امتلكت مصر احتياطى من الغاز يبلغ٦٣ تيليريون قدم مكعب من الغاز وأنه ارتفع بعد اكتشاف حقل نرجس مؤخرا والذي تبلغ قدرته الاحتياطيه نحو ٣.٢ تريليون قدم مكعب وان مصر في سبيل تحقيق استراتيجياتها في الغاز قامت بطرح مناقصه في عام 2022 للبحث عن الغاز بأكثر من 43 بئر في المناطق المصريه كما إنه ا قامت بدور رئيسي في إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذى سيكون بمثابة ءوق اقليمى للطاقة كذلك يتم تصدير الغاز إلى مصر من اسرائيل والاردن وقبرص لتسييله في محطات دمياط وادكو ثم تصديره إلى الخارج كما أن مصر تبنت أيضا مشروع إقامه خط انابيب من قبرص إلى دمياط لنقل الغاز وتسهيله في مصر ثم تصديره إلى الخارج.

كذلك ناقش العلاقات اليونانيه التركيه وتاثيرها على العلاقات المصريه اليونانيه حيث تم التأكد بأنه لن يكون هناك أي تاثير على علاقه مصر بدوله اليونان في حاله تحسين العلاقات المصريه التركيه وأن هناك مصالح استراتيجيه كبرى بين مصر واليونان بالإضافة إلى العلاقه التاريخيه التي تربط بين البلدين.

ومن ناحيه أخرى تم استعراض التطورات في سد النهضه حيث أبرزت المناقشات أن سد النهضه هو سد كهرومائي لا يمكنه حجز المياه عن مصر مطلقا وأنه هناك مفاوضات تتم في الوقت الحالي متعلقه بأعمال التشغيل.